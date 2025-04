Dilei.it - Re Carlo, si riaccende la faida con Harry. Nuove rivelazioni: “È stato tenuto nascosto”

Ree il Principepiù lontani che mai. Il rapporto tra padre e figlio sembra davvero irrecuperabile. Il Duca di Sussex è tornato per qualche giorno a Londra ma non ha incontrato il sovrano, che preferisce stargli lontano. E ora il quarantenne ha condivisoinformazioni sulla famiglia reale tutt’altro che positive. Ancora accuse da parte diche, sebbene si senta stufo di certe situazioni, non ha proprio alcuna intenzione di mollare le sue battaglie, quelle che gli stanno più a cuore.Continua lo scontro traedReedsi sono tenuti alla larga dopo che il Principe è tornato nel Regno Unito per un ricorso in tribunale sulla sua sicurezza e quella dei suoi figli., comparso davanti alla Royal Courts of Justice per un’udienza di due giorni sulla sicurezza finanziata dal governo persa nel febbraio 2020, non ha incontrato suo padre prima che il monarca si recasse in Italia per una visita didi quattro giorni con la Regina Camilla.