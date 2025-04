Raddoppio ferroviario Chiude il ponte di via San Bernardino

ponte di via San Bernardino Chiuderà al traffico. Per ora solo in uscita. Da fine maggio la chiusura sarà totale. Il cantiere è il più impattante per la circolazione stradale tra quelli che da 14 mesi sono aperti nel capoluogo orobico nell’ambito del Raddoppio ferroviario Bergamo-ponte San Pietro. Avrà effetti pesanti. Durerà quasi un anno, fino all’inizio della primavera del 2026: c’è infatti da aggiungere un binario in più, quello del Raddoppio, ai tre già presenti, senza creare intralci alla linea ferroviaria Milano-Treviglio. Disagi veri si annunciano sulle strade. Almeno fino a maggio il rischio di imbottigliamenti sarà in parte mitigato dal fatto che il cosiddetto fornice est, quello verso il centro, resterà percorribile. Ilgiorno.it - Raddoppio ferroviario. Chiude il ponte di via San Bernardino Leggi su Ilgiorno.it Il giorno tanto temuto dagli automobilisti bergamaschi ormai sta per arrivare. Dalle 9 di domani ildi via Sanrà al traffico. Per ora solo in uscita. Da fine maggio la chiusura sarà totale. Il cantiere è il più impattante per la circolazione stradale tra quelli che da 14 mesi sono aperti nel capoluogo orobico nell’ambito delBergamo-San Pietro. Avrà effetti pesanti. Durerà quasi un anno, fino all’inizio della primavera del 2026: c’è infatti da aggiungere un binario in più, quello del, ai tre già presenti, senza creare intralci alla linea ferroviaria Milano-Treviglio. Disagi veri si annunciano sulle strade. Almeno fino a maggio il rischio di imbottigliamenti sarà in parte mitigato dal fatto che il cosiddetto fornice est, quello verso il centro, resterà percorribile.

Potrebbe interessarti anche:

Milano - il passante ferroviario chiude per un mese : quando e le linee coinvolte

Aeroporto - ospedale e raddoppio ferroviario : la commissione di vigilanza fa il punto sui progetti strategici

Raddoppio ferroviario. L’opera piena di intoppi. Dallo scavo instabile alle crepe nelle case

Ne parlano su altre fonti Raddoppio ferroviario. Chiude il ponte di via San Bernardino. Bergamo, il ponte di via San Bernardino chiude al traffico «in uscita» da lunedì 14 aprile. Bergamo, chiude al traffico il ponte di via San Bernardino: lo stop da lunedì 14 aprile. Chiude ancora il ponte in via Pertini. Chiude ancora il ponte in via Pertini. Spoleto, raddoppio ferroviario: nuovi lavori sul ponte di via Sandro Pertini.

Stando a quanto scrive ilgiorno.it: Raddoppio ferroviario. Chiude il ponte di via San Bernardino - Il giorno tanto temuto dagli automobilisti bergamaschi ormai sta per arrivare. Dalle 9 di domani il ponte di via San Bernardino chiuderà al traffico. Per ora solo in uscita. Da fine maggio la chiusura ...

Secondo quanto riportato da ecodibergamo.it: Bergamo, chiude al traffico il ponte di via San Bernardino: lo stop da lunedì 14 aprile - IL CANTIERE. Al via i lavori ai sottoservizi in vista del raddoppio ferroviario della linea Bergamo-Ponte San Pietro. EBrt al Villaggio degli Sposi, torna a doppio senso un pezzo di via Moroni.

A darne comunicazione è bergamo.corriere.it: Bergamo, il ponte di via San Bernardino chiude al traffico «in uscita» da lunedì 14 aprile - Per i lavori di raddoppio ferroviario, si interviene sui sottoservizi. Riaprirà il 31 maggio. EBrt al Villaggio degli Sposi, torna a doppio senso un pezzo di via Moroni ...