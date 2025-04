Ilrestodelcarlino.it - Pulcetta che ha perso il naso rosso. E le disavventure di Cip e Tigre

Oggi doppio appuntamento per Andar per fiabe, rassegna di teatro per l’infanzia. Al Teatro Comunale di Cagli Kosmocomico Teatro presentadal, testo, regia, puppet-designer di Valentino Dragano, voce narrante di Marco Continanza, costume-designer Alessia Bussini.era il clown del circo, quello che faceva ridere tutti, dai vecchi ai bambini, dagli arrabbiati agli stanchi. Un giorno, però, accade qualcosa di inaspettato:non trova più il suo. Decide allora di partire per ritrovarlo. Al Teatro Comunale di Mombaroccio la scena è per Il lungo viaggio di Cip edi Asini Bardasci con Giulia Arcangeli e Luis Paredes, Filippo Paolasini alla regia. Lo spettacolo intreccia due storie in parallelo: da una parte il racconto illustrato delle insidiosedei due animaletti, Cip e, e dall’altra la vicenda di Anna, una ragazzina che scappa da un paese in guerra.