Lanazione.it - Perde l’equilibrio e cade dall’albero. La tragedia nel giardino di casa. Incidente mortale a San Giustino

Ha persoed è caduto da un albero del proprio. Una fatalità che non ha lasciato scampo ad un uomo di 84 anni. È il dramma che si è consumato ieri pomeriggio nella frazione di San, nel comune di Loro Ciuffenna. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano stava eseguendo alcuni lavori domestici all’interno della sua abitazione, quando ha improvvisamente persomentre si trovava aggrappato ad un arbusto, precipitando violentemente al suolo. L’impatto è stato fortissimo e si è capito subito che la situazione era molto seria. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso Pegaso. Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo delle unità mediche e i tentativi di rianimazione, per l’anziano signore non c’è stato nulla da fare: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso.