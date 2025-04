Nuovo gestore per la tabaccheria

tabaccheria situata fra Casa Moretti e il Palazzo municipale, in precedenza gestita dalla famiglia di Dora Giunchi, la commerciante prematuramente scomparsa tre anni fa, la quale assieme ai genitori ed alla sua famiglia aveva condotto l’attività per decenni. La nuova padrona di casa è Silvia Mazzini, una commerciante che in precedenza aveva gestito altre attività nella zona di Cesenatico centro Ponente. Domani il taglio del nastro è alle 16. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo gestore per la tabaccheria Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il settore del commercio a Cesenatico si conferma molto interessante. Domani pomeriggio, in via Marino Moretti, si inaugura la nuova gestione della storicasituata fra Casa Moretti e il Palazzo municipale, in precedenza gestita dalla famiglia di Dora Giunchi, la commerciante prematuramente scomparsa tre anni fa, la quale assieme ai genitori ed alla sua famiglia aveva condotto l’attività per decenni. La nuova padrona di casa è Silvia Mazzini, una commerciante che in precedenza aveva gestito altre attività nella zona di Cesenatico centro Ponente. Domani il taglio del nastro è alle 16.

