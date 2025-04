Musetti Alcaraz oggi in tv Finale ATP Montecarlo 2025 orario programma streaming

Montecarlo, si gioca per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Stefanos Tsitsipas, trionfatore dell’edizione 2024 nella Finale giocata contro Casper Ruud.Saranno Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 nonché grande favorito per la vittoria Finale nei pronostici della vigilia, a sfidarsi per la vittoria del titolo. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’inizio del match alle 12:00 per cercare di concluderlo prima dell’atteso peggioramento delle condizione climatiche. L’opzione alternativa potrebbe essere quella di rinviare tutto a domani. Oasport.it - Musetti-Alcaraz oggi in tv, Finale ATP Montecarlo 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it L’auspicio degli appassionati è che le avverse condizioni metereologiche concedano il tempo necessario a regalare la degna conclusione al primo grande appuntamento stagionale sulla terra rossa. Ultimo atto per il prestigioso torneo ATP di, si gioca per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Stefanos Tsitsipas, trionfatore dell’edizione 2024 nellagiocata contro Casper Ruud.Saranno Lorenzo, numero 13 del seeding, e lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2 nonché grande favorito per la vittorianei pronostici della vigilia, a sfidarsi per la vittoria del titolo. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’inizio del match alle 12:00 per cercare di concluderlo prima dell’atteso peggioramento delle condizione climatiche. L’opzione alternativa potrebbe essere quella di rinviare tutto a domani.

