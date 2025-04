Ilrestodelcarlino.it - Motociclisti feriti in due rovinose cadute

In una giornata di sole contrassegnata dall’arrivo di tantisulla strade della montagna, si sono registrati due incidenti dalle conseguenze serie. Il più grave nel tardo pomeriggio sulla statale 63 al bivio di Collagna: un centauro 32enne che faceva parte di un gruppo di Castelfranco Emilia, per cause al vaglio dei carabinieri di Collagna ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail, facendo un volo di circa 20 metri e ricadendo sulla carreggiata. Sul posto oltre ai militari è intervenuto personale del 118, che hanno deciso di trasportare il ferito in elicottero all’ospedale di Reggio. Il giovane ha riportato un grave trauma alla testa ma non risulta in pericolo di vita. Nella stessa giornata, la pattuglia di Collagna intervenuta per l’incidente, ha sanzionato alcuni centauri per eccesso di velocità.