Mondo digitale più facile uno sportello in Comune

Sarà attivato a partire da giovedì a Potenza Picena il punto di facilitazione digitale: si tratta di un servizio gratuito, rivolto a tutti i cittadini che desiderano acquisire maggiore familiarità con il Mondo digitale nell'ambito del progetto "Bussola digitale - Digitalizziamo le Marche", a cui il Comune ha aderito. A darne notizia è stata l'amministrazione comunale di Potenza Picena attraverso i suoi canali social. "Allo sportello, presidiato da un esperto, sarà possibile ricevere supporto qualificato per attivare e utilizzare Spid e Cie – si legge nella nota –, ma anche per utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione (tra cui PagoPa e l'app Io) e per imparare a usare computer, tablet e smartphone". Sempre al punto di facilitazione digitale chiunque potrà apprendere come compilare le pratiche telematiche, oltre a ricevere consigli per tutelare la propria la sicurezza informatica e privacy.

