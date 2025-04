Mesina L’ultimo bandito

Piccolo, tozzo, il volto gonfio, le gambe rigide, lo sguardo senza luce e la mente perduta, il Graziano Mesina trasferito l'altro giorno dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo, di Milano, era solo uno sbiadito ricordo del 'mito' del Supramonte, della 'Primula di Orgosolo', del responsabile di qualche omicidio, di 22 evasioni (dieci delle quali riuscite), degli scontri a fuoco, di un buon numero di sequestri, di una catena di reati a margine e delle oscure trame nei giorni lontani del rapimento del piccolo Farouk Kassam. Ma il viaggio è stato breve, poi il cielo si è fatto buio, e il più famoso bandito sardo, a 83 anni, se n'è andato per sempre. Da tempo era un malato senza speranza, e i suoi tratti di inquieto fantasma avvolto dalla leggenda avevano via via lasciato il posto all'immagine di uomo stremato e patetico.

