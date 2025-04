Game-experience.it - Marathon non uscirà vicino a GTA 6, alcuni fan elogiano la decisione di Bungie

ha svelato nelle scorse ore la data d’uscita di, l’atteso sparatutto PvP ambientato in un universo sci-fi: arriverà il 23 settembre 2025. Ma a colpire non è solo l’annuncio in sé, bensì la scelta estremamente oculata del giorno di lancio, che molti considerano una mossa vincente per il futuro del titolo.Il motivo è presto detto: GTA 6, il gigante targato Rockstar Games, è atteso entro la fine del 2025 (nello specifico durante l’autunno di quest’anno) ed il suo debutto sarà talmente impattante da poter oscurare qualsiasi altra uscita. È opinione comune che molte software house eviteranno accuratamente di pubblicare nuovi titoli o aggiornamenti importanti nelle settimane immediatamente vicine al suo arrivo, per non rischiare il fallimento commerciale.L’uscita dia settembre evita questo pericolo, posizionandosi fuori dalla “zona rossa” di GTA 6.