Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: gruppo a 1?, ci si avvicina alla foresta di Arenberg

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 In questo momento Pogacar viaggia molto coperto, fatto inusuale per lui.14.33 Risale ilGanna.14.32 Sempre la INEOS-Grenadiers a imporre il ritmo.14.30 Caduta per Miles Scotson (Arkea-B&B Hotels).14.28 110 km al traguardo.14.25 Inizia a piovigginare. Per ora il maltempo non è imperversato sulla corsa, si spera che l’intensità non aumenti.14.23 Altra caduta all’ingresso del settore n. 21. A terra Colby Simmons (EF Education-Easy Post).14.23 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), Oier Lazkano (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Markus Hoolegaard (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Intermaché-Wanty), Max Walker (EF Education-Easy Post), Jasper De Buyst (Lotto), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Abram Stockman (XDS Astana Team).