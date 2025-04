LIVE Parigi Roubaix 2025 in DIRETTA Ganna in rimonta dopo la foratura gruppo a 2 dagli otto battistrada

DIRETTA LIVE14.01 Ormai il gruppo di Ganna ha ripreso il plotone principale, 130 km al traguardo.14.00 Inizia il settore n.25: Verchain-Maugré a Quérénaing (1,6 km) ***13.58 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), Oier Lazkano (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Markus Hoolegaard (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Intermaché-Wanty), Max Walker (EF Education-Easy Post), Jasper De Buyst (Lotto), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Abram Stockman (XDS Astana Team).13.57 Sempre mezzo minuto di distacco per il gruppo di Ganna dai big.13.54 Coinvolto Dylan Theuns (Lidl-Trek): dopo Stuyven un altro uomo della formazione statunitense rischia di abbandonare la corsa.13.53 Caduta nel fondo del gruppo, Ganna e compagnia sono costretti a rallentare per evitare di colpire gli uomini a terra.

