LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA Marquez favorito Bagnaia deve rimontare

DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2025, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Nella notte di Lusail andrà in scena una gara molto significativa per la corsa al titolo della top class, con Marc Marquez che sembra avere la concreta possibilità di guadagnare punti pesanti sul fratello Alex e soprattutto su Francesco Bagnaia nella classifica generale.

Dopo il successo nella Sprint del sabato, l'otto volte campione iridato si è ripreso la leadership del campionato a +2 su Alex Marquez e a +21 su Bagnaia, in attesa della gara lunga che assegnerà punteggio pieno. Marc Marquez scatta dalla pole position e, per quanto visto sin qui a livello di passo e gestione delle gomme, ricopre il ruolo di favorito principale per la vittoria.

