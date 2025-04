Quotidiano.net - Liliana Resinovich, Covalero: “L’orologio e la lite di viale al Cacciatore. Troppi misteri ancora da chiarire”

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 13 aprile 2025 – Tutti si chiedono se dopo Sebastiano Visintin ci saranno altri indagati per la morte di. “Mi stupirebbe il contrario”, è l’opinione di Fulvio. “Continuo a pensare che restinotante cose da”, è la sintesi dell’amico di gioventù della vittima. Secondo la consulenza di Cristina Cattaneo, Lilly è morta il 14 dicembre 2021, il giorno stesso della scomparsa (“altamente probabile”, sono le parole esatte del testo). "è stata picchiata”, ha sempre ripetuto. "Lilly non è morta dove è stata trovata” La consulenza Cattaneo – che stabilisce come causa di morte l’asfissia meccanica esterna, quindi provocata da una terza persona – conclude che nemmeno la mancata macerazione dell’edera sotto al corpo “contrasta con la possibilità che il cadavere sia rimasto nel luogo del rinvenimento fin dal giorno della scomparsa”.