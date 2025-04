Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei fungaioli:: "Licenze a costi eccessivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei boschi appenninici spuntano già le varietà primaverili di funghi come spugnole e prugnoli. I parchi Emilia Centrale hanno quindi predisposto in questi giorni la normativa 2025, con alcune novità rispetto al precedente triennio. Novità che hanno subito destato rimostranze ‘bipartisan’ sui social, sia da raccoglitori locali che da non residenti. Per chi non abita nella fascia collinare e montana della provincia di Modena il costo del tesserino giornaliero è passato da 15 a 17 euro, con una opzione da 20,00 euro per il week-end per chi soggiorna in strutture ricettive nel parco. Il settimanale non residenti costerà 45 euro e lo stagionale 160 (anziché i 140 del 2024) riducibili a 120 euro se acquistato entro il 31 maggio; con riduzione a 80 euro per proprietari seconda casa. Soprattutto sul giornaliero a 17 euro si sono mosse le proteste sui social, ritenendolo un costo eccessivo per un solo giorno di raccolta, rispetto alle altre realtà regionali.