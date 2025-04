La Liberazione e gli eventi Coinvolti anche i giovani

Liberazione. Il cartellone è realizzato in collaborazione con i Musei Civici, Coopculture, GasArti, La Stazione e Tra i Binari, e vede anche il coinvolgimento del liceo Marconi e dell'It Cattaneo. Si comincia il 15 aprile, dalle 9, con il primo dei due incontri al Marconi: una lezione del direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli su "Democrazia e libertà", un'iniziativa inserita nell'ambito del progetto "Un lessico per la Repubblica", così come la lectio magistralis su "Pace, Europa e ordinamento internazionale" di Antonello Lo Calzo, docente dell'Università di Pisa, che si svolgerà il 24 aprile, dalle 8, sempre al Marconi. Il 25 aprile le celebrazioni con un programma si apre alle 8.

