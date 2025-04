La carta di identità digitale Si potrà richiedere anche a Staffoli

anche alla sede distaccata del municipio a Staffoli. Non solo sarà possibile fare il documento di identità in paese, senza doversi recare a Santa Croce, e verranno rilasciati anche i documenti digitali, la carta di identità elettronica, più conosciuta con l’acronimo di Cie. Martedì i tecnici del ministero consegneranno tutta la strumentazione elettronica che serve per rilasciare al cittadino della carta di identità digitale. "Questo è un passaggio storico per Staffoli, – spiega l’assessore alla cittadinanza, in questo caso ai servizi anagrafici, Renato Rusconi – per anni a Staffoli il comune ha tenuto aperto questo ufficio, giustamente, ma non si era mai pensato di portare i servizi anagrafici più vicini al cittadino in una logica di prossimità, penso ad esempio alle persone che per qualunque motivo, hanno difficoltà a raggiungere la sede principale del municipio in piazza del Popolo a Santa Croce. Lanazione.it - La carta di identità digitale. Si potrà richiedere anche a Staffoli Leggi su Lanazione.it Dalle prossime settimane i servizi anagrafici, tra cui il fondamentale rilascio dei documenti sarà presentealla sede distaccata del municipio a. Non solo sarà possibile fare il documento diin paese, senza doversi recare a Santa Croce, e verranno rilasciatii documenti digitali, ladielettronica, più conosciuta con l’acronimo di Cie. Martedì i tecnici del ministero consegneranno tutta la strumentazione elettronica che serve per rilasciare al cittadino delladi. "Questo è un passaggio storico per, – spiega l’assessore alla cittadinanza, in questo caso ai servizi anagrafici, Renato Rusconi – per anni ail comune ha tenuto aperto questo ufficio, giustamente, ma non si era mai pensato di portare i servizi anagrafici più vicini al cittadino in una logica di prossimità, penso ad esempio alle persone che per qualunque motivo, hanno difficoltà a raggiungere la sede principale del municipio in piazza del Popolo a Santa Croce.

