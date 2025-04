In 15mila al corteo ProPal Scontri lungo il tragitto Vetrine rotte e scritte Spara a Giorgia Meloni

ProPal a Milano. Ma ieri il fiume umano di 15mila persone – stando alle stime – per la seconda manifestazione nazionale organizzata a Milano ha lasciato molti danni: Vetrine rotte, macchie di vernice su banche e attività commerciali deturpate da scritte tra cui quella contro la presidente del Consiglio "Spara a Giorgia" comparsa su un vetro della filiale Bpm di piazzale Lagosta. Non risparmiati muri e pensiline di bus lungo il tragitto, da piazza Duca d’Aosta all’Arco della Pace. L’apice si è avuto in piazzale Baiamonti con lo scontro tra alcuni manifestanti e forze dell’ordine: poco prima delle 18, degli attivisti vestiti di nero e incappucciati, sospettati di essere gli autori degli atti vandalici commessi in precedenza, si sarebbero opposti all’identificazione provando a sfondare il cordone degli agenti in tenuta antisommossa e a quel punto la polizia ha reagito. Ilgiorno.it - In 15mila al corteo ProPal. Scontri lungo il tragitto. Vetrine rotte e scritte: "Spara a Giorgia Meloni" Leggi su Ilgiorno.it Il grido "Palestina libera", le bandiere giganti, i cartelli. Le voci e le scenografie sono le stesse che da un anno e mezzo, ogni sabato, animano i corteia Milano. Ma ieri il fiume umano dipersone – stando alle stime – per la seconda manifestazione nazionale organizzata a Milano ha lasciato molti danni:, macchie di vernice su banche e attività commerciali deturpate datra cui quella contro la presidente del Consiglio "" comparsa su un vetro della filiale Bpm di piazzale Lagosta. Non risparmiati muri e pensiline di busil, da piazza Duca d’Aosta all’Arco della Pace. L’apice si è avuto in piazzale Baiamonti con lo scontro tra alcuni manifestanti e forze dell’ordine: poco prima delle 18, degli attivisti vestiti di nero e incappucciati, sospettati di essere gli autori degli atti vandalici commessi in precedenza, si sarebbero opposti all’identificazione provando a sfondare il cordone degli agenti in tenuta antisommossa e a quel punto la polizia ha reagito.

Potrebbe interessarti anche:

In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine - 7 manifestanti in questura

In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine - 7 in questura. “Spara a Giorgia” scritto su una vetrina

Milano - oltre 15mila persone al corteo pro-Palestina - "contro genocidio a Gaza - riarmo e repressione dei palestinesi" - VIDEO

Ne parlano su altre fonti In 15mila al corteo ProPal. Scontri lungo il tragitto. Vetrine rotte e scritte: "Spara a Giorgia Meloni". Manifestazione pro Palestina a Milano sabato 12 aprile, gli organizzatori: “Saremo 30 mila”. Sciopero 29 novembre, adesioni al 70%. Le manifestazioni nelle città Italiane. FOTO. Ddl Sicurezza nel mirino. Corteo contro il governo: "Siamo 100mila in piazza". "Pacifisti" contro la pace: in 15mila a Milano “per la Palestina” e “contro Israele”. Milano, tensioni a corteo pro Palestina. (oloy) - Tutti gli Articoli.

Lo segnala msn.com: Al corteo proPal tensioni e la scritta "Spara a Giorgia" - Insorge la maggioranza, sagome anche di Schlein e Calenda. Occhiuto: contro di lei intimidazioni schifose Vetrine e pensiline dei mezzi pubblici danneggiate e imbrattate, scritte sui muri, un momento ...

In base a quanto diffuso da informazione.it: Milano, scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro Palestina - Danneggiati anche bancomat e vetrine. La tensione nata per il fermo di una ragazza Durante il corteo nazionale pro Pal in corso a Milano, alcuni manifestanti con il volto… Leggi ...

A darne comunicazione è ilmessaggero.it: Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...