Il nostro silenzio vale più di mille parole lo striscione dei tifosi del Benevento a Cerignola | via dopo 45? dagli spalti

spalti dei tifosi del Benevento che hanno seguito la squadra al “Monterisi” di Cerignola. I 161 sostenitori nel settore ospiti hanno lasciato in anticipo l’impianto sportivo esponendo uno striscione: “Il nostro silenzio vale più di mille parole”, un modo per sottolineare l’incredibile calo della squadra da tre mesi a questa parte con il successo di questa sera che ha messo fine ad un digiuno durato 98 giorni. L'articolo “Il nostro silenzio vale più di mille parole”, lo striscione dei tifosi del Benevento a Cerignola: via dopo 45? dagli spalti proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - “Il nostro silenzio vale più di mille parole”, lo striscione dei tifosi del Benevento a Cerignola: via dopo 45? dagli spalti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata 45 minuti la presenza suglideidelche hanno seguito la squadra al “Monterisi” di. I 161 sostenitori nel settore ospiti hanno lasciato in anticipo l’impianto sportivo esponendo uno: “Ilpiù di”, un modo per sottolineare l’incredibile calo della squadra da tre mesi a questa parte con il successo di questa sera che ha messo fine ad un digiuno durato 98 giorni. L'articolo “Ilpiù di”, lodeidel: via45?proviene da Anteprima24.it.

