Guida Assassin’s Creed Shadows come usare gli alleati

Con Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ci trasporta nel cuore pulsante del Giappone del periodo Azuchi-Momoyama, una delle epoche storiche più affascinanti e caotiche della storia nipponica. Guerre tra clan, rivoluzioni politiche, onore samurai e strategie ninja si intrecciano in un contesto di profondo cambiamento. È in questo scenario tumultuoso che entrano in scena i due protagonisti principali: Naoe, una shinobi agile e letale, e Yasuke, il celebre samurai africano realmente esistito, al servizio del potente Oda Nobunaga. Per la prima volta nella saga, la narrazione si sviluppa su due fronti complementari: lo stealth strategico di Naoe e la brutalità frontale di Yasuke. 🔗 Leggi su Top-games.it © Top-games.it - Guida Assassin’s Creed Shadows come usare gli alleati

Altre letture consigliate

MARC-ALEXIS CÔTÉ LASCIA UBISOFT DOPO 20 ANNI Il direttore creativo alla guida del franchise Assassin’s Creed ha lasciato l’azienda. La sua uscita avviene poco dopo l’annuncio di Vantage Studios, la nuova divisione sostenuta da Tencent che si occup - facebook.com Vai su Facebook

Assassin's Creed Shadows: la Guida Completa - Il Giappone feudale di Assassin’s Creed Shadows è un mondo vasto e ricco di opportunità, ma anche pieno di pericoli. Secondo tomshw.it

Assassin’s Creed Shadows: Guida Ufficiale Completa Edizione da Collezione in sconto su Amazon - Per tutti i fan della saga, è già acquistabile su Amazon la Guida Ufficiale Completa di Assassin's Creed Shadows nella sua Edizione da Collezione. Si legge su multiplayer.it

Assassin's Creed Shadows: guida ai trofei e al platino - Assassin's Creed Shadows è finalmente uscito sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo e rappresenta una grande scommessa per Ubisoft, che dalle sue vendite quasi dipende. Si legge su tomshw.it