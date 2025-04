Gio Evan e le ’persone medicina’ Nel mio mondo a passo d’uomo

Evan, scrittore, poeta, cantautore, performer e street artist, mille cose insieme alle quali oggi si aggiunge un nuovo ’figlio’: ’Le chiamava persone medicina’ (Rizzoli, 2025), libro che oggi (ore 18) sarà presentato al Libraccio di via de’ Cerretani. La storia attraverso le figure di una nonna e del nipote - "lei un po’ somiglia alla mia nonna vera, un po’ a quella che ho avuto ‘in prestito’ da bambino, mentre quel bambino sono io" -, celebra l’antica saggezza della montagna e il valore della lentezza. Chi sono le sue "persone medicina"? Ognuno di noi ha o dovrebbe averne una?"Tutti le abbiamo ma non sappiamo identificarle. Sono quelle persone che ti alleggeriscono il percorso e il quotidiano, fosse anche solo un attimo del tuo pomeriggio. Lanazione.it - Gio Evan e le ’persone medicina’: "Nel mio mondo a passo d’uomo" Leggi su Lanazione.it C’è un senso di artigianalità ed empatia profonda in ogni cosa che fa Gio, scrittore, poeta, cantautore, performer e street artist, mille cose insieme alle quali oggi si aggiunge un nuovo ’figlio’: ’Le chiamava persone(Rizzoli, 2025), libro che oggi (ore 18) sarà presentato al Libraccio di via de’ Cerretani. La storia attraverso le figure di una nonna e del nipote - "lei un po’ somiglia alla mia nonna vera, un po’ a quella che ho avuto ‘in prestito’ da bambino, mentre quel bambino sono io" -, celebra l’antica saggezza della montagna e il valore della lentezza. Chi sono le sue "persone medicina"? Ognuno di noi ha o dovrebbe averne una?"Tutti le abbiamo ma non sappiamo identificarle. Sono quelle persone che ti alleggeriscono il percorso e il quotidiano, fosse anche solo un attimo del tuo pomeriggio.

Potrebbe interessarti anche:

Musica - Gio Evan : nuovo singolo dedicato alla madre e spettacolo a Napoli il 9 dicembre

“Turno di notte” : il nuovo brano dello scrittore - poeta e cantautore Gio Evan

Scrittore - poeta e cantautore : tappa a Udine per Gio Evan

Ne parlano su altre fonti Gio Evan, esce il nuovo libro 'Le chiamava persone medicina'. Gio Evan: «Sono un collezionista di persone buone. Fellini, per esempio...». Gio Evan in libreria con il romanzo: “Le chiamava persone medicina”. La Video Intervista su : “Per me la parola è potere. Chi la padroneggia, governa se stesso e il mondo”. Gio Evan: l'8 aprile uscirà il nuovo romanzo Le chiamava persone medicina, da ottobre partirà il nuovo tour te. Esce in libreria l’8 aprile LE CHIAMAVA PERSONE MEDICINA, il nuovo romanzo di Gio Evan. Gio Evan sceglie Lecce per l’anteprima del suo nuovo romanzo.

Come si legge su ansa.it: Gio Evan, esce il nuovo libro 'Le chiamava persone medicina' - GIO EVAN, LE CHIAMAVA PERSONE MEDICINA (RIZZOLI, PP 192, EURO 16,90) Gio Evan torna al romanzo con un viaggio intimo e spirituale in cui racconta la straordinaria complicità con sua nonna che gli inse ...

Come riportato da msn.com: Gio Evan: «Sono un collezionista di persone buone. Fellini, per esempio...» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

A riportarlo è msn.com: Gio Evan: l'8 aprile uscirà il nuovo romanzo "Le chiamava persone medicina", da ottobre partirà il nuovo tour teatrale - Gio Evan, il cantautore poliedrico originario di Molfetta e cresciuto a Gubbio, ha rilasciato il suo nuovo singolo "Turno di Notte", un brano che anticipa l'uscita di un nuovo album.