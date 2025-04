Quotidiano.net - Giandotti passa a Tg2 Post: "Rigore e qualità"

Cambio di conduzione a Tg2: Monica(46 anni) prenderà ilo di Manuela Moreno (59) nel programma di approfondimento della seconda rete, a partire da domani.lascia così la guida di Linea Notte su Raitre, pronta ad affrontare questa nuova sfida professionale, che accetta "con grande entusiasmo e serietà". Manuela Morenoinvece alla direzione Approfondimenti, per condurre una rubrica nel nuovo programma di Peter Gomez, Un alieno in patria., emozionata per questo nuovo inizio a Tg2? "Mi sento molto carica, piena di adrenalina. Sono grata alla Rai intera per questa occasione di crescita professionale e per tutte quelle che mi ha sempre dato. Voglio dire grazie specialmente a Gianpaolo Rossi, a Pierluca Terzulli, direttore del Tg3) e ad Antonio Preziosi, direttore del Tg2 con redazioni annesse".