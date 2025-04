Fuochi d’artificio recensione | Susanna Nicchiarelli e la Resistenza di 4 giovanissimi partigiani

recensione di Fuochi d’artificio, miniserie diretta da Susanna Nicchiarelli tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard: il coraggio di quattro ragazzini racconta la Resistenza italiana del 1944Susanna Nicchiarelli cura la regia della miniserie Fuochi d’artificio, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard. Resistenza, nazismo e fascismo vengono filtrati dal coraggio di quattro ragazzini che non hanno nessuna intenzione di stare fermi a guardare l’esito della guerra. Un racconto forte e carismatico, con ispirazioni che vanno da I Goonies a Stand by me – Ricordo di un’estate. Nel cast “di adulti” Bebo Storti, Carla Signoris, Alessandro Tedeschi, Francesco Centorame e Barbara Ronchi.L’Italia della Resistenza1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco (Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico) sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. .com - Fuochi d’artificio, recensione: Susanna Nicchiarelli e la Resistenza di 4 giovanissimi partigiani Leggi su .com La nostradi, miniserie diretta datratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard: il coraggio di quattro ragazzini racconta laitaliana del 1944cura la regia della miniserie, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard., nazismo e fascismo vengono filtrati dal coraggio di quattro ragazzini che non hanno nessuna intenzione di stare fermi a guardare l’esito della guerra. Un racconto forte e carismatico, con ispirazioni che vanno da I Goonies a Stand by me – Ricordo di un’estate. Nel cast “di adulti” Bebo Storti, Carla Signoris, Alessandro Tedeschi, Francesco Centorame e Barbara Ronchi.L’Italia della1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco (Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico) sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori.

