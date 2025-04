Focus sull’ intelligenza artificiale Al servizio del bene comune

intelligenza artificiale al centro dello sviluppo futuro del business, anche per i manager e i dirigenti, come necessario strumento della ‘cassetta degli attrezzi’ di ciascuno. E’ questo l’obiettivo del seminario che ha organizzato Federmanager lunedì a Foligno, nella sede di Sviluppumbria. Un appuntamento che vuole essere molto concreto, anche attraverso workshop pratici. L’occasione sarà, dunque, quella di parlare di intelligenza artificiale, delle sue applicazioni nel mondo del lavoro, ma anche del quadro normativo nel quale si dovrà sviluppare e delle implicazioni che il suo uso determinerà a livello di privacy e di cybersecurity. Grande attenzione verrà posta anche al quadro normativo (AI Act europeo) e alle implicazioni etiche di un uso diffuso dell’AI, specialmente in ambiti sensibili come privacy, cybersecurity e informazione. Lanazione.it - Focus sull’ intelligenza artificiale: "Al servizio del bene comune" Leggi su Lanazione.it L’al centro dello sviluppo futuro del business, anche per i manager e i dirigenti, come necessario strumento della ‘cassetta degli attrezzi’ di ciascuno. E’ questo l’obiettivo del seminario che ha organizzato Federmanager lunedì a Foligno, nella sede di Sviluppumbria. Un appuntamento che vuole essere molto concreto, anche attraverso workshop pratici. L’occasione sarà, dunque, quella di parlare di, delle sue applicazioni nel mondo del lavoro, ma anche del quadro normativo nel quale si dovrà sviluppare e delle implicazioni che il suo uso determinerà a livello di privacy e di cybersecurity. Grande attenzione verrà posta anche al quadro normativo (AI Act europeo) e alle implicazioni etiche di un uso diffuso dell’AI, specialmente in ambiti sensibili come privacy, cybersecurity e informazione.

