Domenica 13 aprile 2025 14 ore no stop LIVE di eventi nella Casa dello Sport di Sky

Sportive! Sky Sport vi aspetta con una super Domenica LIVE che inizierà alle 10.30 sui canali EuroSport con il leggendario ciclismo della Parigi-Roubaix e si protrarrà ben oltre la mezzanotte con l'immancabile appuntamento con il Sky Calcio Club. Nel mezzo, un palinsesto, disponibile anche in streaming su NOW, ricchissimo che spazia dal tennis ai motori, dal basket al calcio e al grande golf.Il cuore pulsante del tennis batterà a Montecarlo, dove il nostro tricolore sarà protagonista con la finale del Masters 1000 tra Musetti e Alcaraz alle ore 12. Gli amanti dei motori non avranno un attimo di tregua. Si inizierà con la Superbike in Olanda, con la Superpole Race alle 11 e Gara 2 alle 14. L'adrenalina salirà ulteriormente con la Formula 1 e il GP del Bahrain alle 17, dove le Ferrari puntano a tornare protagoniste dopo il secondo posto di Leclerc e dunque la partenza in prima fila.

