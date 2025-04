Ilgiorno.it - Differenziata. Il porta a porta non funziona

Un netto cambio di rotta per la raccolta. Considerati gli scarsi risultati ottenuti dal, adottato pressoché ovunque sul territorio, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto) si prepara a tronare ai cassonetti entro fine anno. Il progetto deve ancora essere messo a punto per tempistiche, modalità e ubicazione e l’obiettivo è affidarne la gestione a una ditta esterna con un incarico che, come conferma il vicesindaca Laura Gardella, potrebbe essere pluriennale. Non è esclusa la realizzazione di aree specifiche per i diversi conferimenti. Da capire con quali modalità avverranno, per evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte dei soliti furbetti. La pulizia delle strade e lo svuotamento dei cestini resterà invece compito di AsMortara.