Ilgiorno.it - Dialoghi invisibili al Fuorisalone. L’insegnamento delle piante

Un dialogo invisibile, un linguaggio sottile, quello della natura, nel quale anche l’uomo può immergersi e imparare. È il filo conduttore del progetto portato aldi via Palermo a Milano, nel cuore del Brera District (esattamente nello spazio di American Express), da un giovane artista brianzolo. Lui è Manuel Riva, 23 anni, di Desio, e davanti ha un orizzonte verde. Diplomato con lode al liceo Classico e Musicale Zucchi di Monza, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove è attualmente iscritto all’anno di tesi in Nuove Tecnologie dell’Arte. Al visitatore propone fino a questo pomeriggio non un semplice Eden da contemplare passivamente, ma un ambiente interattivo e visivo, un vero e proprio biosistema in cui lo spazio espositivo si trasforma in un laboratorio sensoriale, un palcoscenico per la narrazione intima e profonda della natura.