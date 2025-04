Ciclismo Parigi Roubaix 2025 diretta integrale Eurosport Discovery Pogacar Van der Poel e Ganna

diretta integrale su Eurosport 1 e live-streming Discovery+, la Parigi-Roubaix rinnova la sfida dei Monumenti del Ciclismo Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che quest'anno si sono fin qui spartiti i trionfi sui traguardi più celebri del Giro delle Fiandre e della Milano-Sanremo.Van der Poel è anche l'ultimo vincitore della Roubaix, mentre Pogacar parteciperà quest'anno per la prima volta alla Regina delle Classiche con 30 settori in pavé, fra cui i mitici Mons-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre e la leggendaria Foresta di Arenberg.Per l'Italia due protagonisti annunciati: Filippo Ganna, già secondo alla Milano-Sanremo e sesto a Roubaix nel 2023, e Jonathan Milan innamorato più che mai di questa Classica Monumento.In diretta integrale dalle 10:30, la Parig-Roubaix sarà trasmessa su Eurosport 1 (visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime) e live streaming su Discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser, protagonisti poi del post-gara sul CANALE YOUTUBE DI Eurosport ITALIA.

