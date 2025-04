Cesenatico Insieme via alla campagna di tesseramento 2025

Cesenatico Insieme ha attivato la campagna di tesseramento per il 2025. L’adesione all’associazione costa 12 euro e consente di avere molti vantaggi. Nella sede invernale in viale Torino è stato attivato un servizio per poter ospitare i soci che vogliono rinnovare la tessera e coloro che non sono associati ma desiderano farlo. La segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 15 alle 17.45, il venerdì dalle 8.30 alle 11.45. E’ possibile avere informazioni ai numeri 0547 672922 e 3428318842. Cesenatico Insieme organizza numerose attività e si prepara a riaprire il punto di ristoro nella casa colonica del Parco di Levante, dove durante la stagione estiva si tengono anche serate di musica dal vivo. Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico Insieme, via alla campagna di tesseramento 2025 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il centro socialeha attivato ladiper il. L’adesione all’associazione costa 12 euro e consente di avere molti vantaggi. Nella sede invernale in viale Torino è stato attivato un servizio per poter ospitare i soci che vogliono rinnovare la tessera e coloro che non sono associati ma desiderano farlo. La segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 15 alle 17.45, il venerdì dalle 8.30 alle 11.45. E’ possibile avere informazioni ai numeri 0547 672922 e 3428318842.organizza numerose attività e si prepara a riaprire il punto di ristoro nella casa colonica del Parco di Levante, dove durante la stagione estiva si tengono anche serate di musica dal vivo.

