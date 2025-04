Lanazione.it - Cerfone, storia e mito di un fiume magico. I bagni delle donne che cercavano un figlio ispirarono a Piero la Madonna del Parto

Santori In realtà sarebbe un torrente, ma lo chiamanoperché non si secca mai. Inizia poco prima di Palazzo del Pero dove confluiscono due rami più modesti: uno viene dalla parte di Badicroce e l’altro dalla parte del monte Corneta che è a 742 metri. Poi confluisce col Sovara poco dopo Monterchi, intorno a Mezzavia. Parliamo delche riceve lungo tutto il tragitto dai monti di destra parecchi corsi d’acqua minori, l’ultimo dei quali, quello più importante, viene dalla Badia di San Veriano che si trova poco prima di Monterchi. È un luogo quasinella bellezza della sua natura rustica, ma per quanto sia citato in lavori di vari studiosi, è praticamente sconosciuto. Un’antica tradizione vuole che le acque delabbiano magici poteri, come quello di aiutare a concepire leche vi si bagnano: una leggenda gentile e suggestiva dietro la quale c’è però molto più di quanto si possa immaginare.