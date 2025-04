Ilrestodelcarlino.it - Cantiere sul Ponte della Veggia: "Lavori notte e giorno su tre turni"

Uno dei punti qualificantinostra azione è la richiesta forte e convinta che ivengano svolti su tre, H24, per comprimere i tempi e contenere al massimo i disagi. Una proposta concreta che stiamo portando avanti con decisione, perché riteniamo che uncosì impattante vada affrontato con strumenti straordinari. I gruppi consiliari di maggioranza di Casalgrande fanno il punto sulla ormai prossima chiusura del, prevista per il prossimo 15 giugno. I consiglieri delle liste NOI per Casalgrande e SiAmo Casalgrande chiedono "una gestione puntualeviabilità, con deviazioni ben segnalate, potenziamento del trasporto pubblico e attenzione particolare verso le attività economiche, che rischiano di essere penalizzate da eventuali ritardi o mancanza di informazioni".