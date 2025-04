Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv orari 13 aprile programma streaming campioni in gara

oggi, domenica 13 aprile, allo Stadio del nuoto di Riccione terrà banco la prima giornata dell’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I Campionati Italiani vedranno al via quasi tutti i big della Nazionale, in cerca della qualificazione ai Mondiali di Singapore, principale evento del calendario internazionale di questa stagione.Non ci saranno Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon. Greg, ormai totalmente votato alle acque libere, non sarà parte della competizione in vasca, mentre il campione olimpico dei 100 dorso sarà impegnato altrove. Il riferimento è all’Australia, dal momento che da gennaio Ceccon ha iniziato una nuova avventura che sarà tale fino a giugno.Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Alberto Razzetti saranno i fari di questo day-1 che si prevede scoppiettante fin da subito. Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 13 aprile, programma, streaming, campioni in gara Leggi su Oasport.it , domenica 13, allo Stadio deldi Riccione terrà banco la prima giornata dell’edizionedegli Assoluti primaverili di. Ivedranno al via quasi tutti i big della Nazionale, in cerca della qualificazione ai Mondiali di Singapore, principale evento del calendario internazionale di questa stagione.Non ci saranno Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon. Greg, ormai totalmente votato alle acque libere, non sarà parte della competizione in vasca, mentre il campione olimpico dei 100 dorso sarà impegnato altrove. Il riferimento è all’Australia, dal momento che da gennaio Ceccon ha iniziato una nuova avventura che sarà tale fino a giugno.Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Alberto Razzetti saranno i fari di questo day-1 che si prevede scoppiettante fin da subito.

