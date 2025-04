Lanazione.it - Basilica e Sacro Tugurio. Altri fondi dal dopo-sisma

ASSISI – Piùper ladi Santa Maria degli Angeli e per ildi Rivotorto in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale di Assisi in vista dell’anniversario degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. La Cabinaha infatti approvato l’ordinanza con cui vengono aumentati i contributi per lapapale della Porziuncola, pari a 1,17 milioni di euro, e per la Chiesa di San Francesco -, per 141.000 euro. "Il recupero e la valorizzazione dei luoghi di culto colpiti dalè un impegno di civiltà e identità – dice Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione2016 –. Con questo provvedimento non solo garantiamo nuove risorse per due importanti interventi ad Assisi, ma rendiamo anche più efficaci e sicure le operazioni di ricostruzione attraverso una disciplina chiara e condivisa per l’impiego dei materiali originari.