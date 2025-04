Avvolto dal rogo tra le sterpaglie Le ustioni lo uccidono a 89 anni

È morto per le gravissime ustioni riportate mentre cercava di domare un incendio apparentemente modesto di sterpaglie dietro casa Donato Fagiolino, ottantanovenne nato a Gioia del Colle (BA) ma residente a Cantù, vittima del rogo che lui stesso aveva appiccato poco prima. Una tragedia che si è consumata poco prima di mezzogiorno in via Caduti di Nassiriya, a poche centinaia di metri di distanza dall'ospedale cittadino. L'anziano si è allontanato da casa portando con sé alcune lastre di vetroresina ed è andato nel campo dietro casa, dove ha acceso il fuoco vicino a un canneto, forse con l'aiuto di un liquido infiammabile. Il rogo alimentato dal vento è divampato con grande rapidità e l'anziano ha cercato di darsi da fare per spegnerlo in qualche modo, ma è stato avvolto dalle fiamme. Quando la moglie, che era rimasta in casa, ha sentito l'odore acre del fumo si è precipitata in giardino, ma le fiamme erano ormai alte e del marito non c'era traccia.

