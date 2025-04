Atletica oggi in tv 13 aprile Europei su strada 2025 orari programma streaming italiani in gara

oggi domenica 13 aprile va in scena la seconda e ultima giornata degli Europei 2025 di Atletica su strada: dopo la disputa della mezza nella giornata di ieri, tra Bruxelles e Lovanio (Belgio) calerà il sipario sulla prima edizione di questa rassegna continentale. Si incomincerà alle ore 09.30 con le prove sui 10 km, mentre alle ore 10.15 scatterà la maratona. Chi scriverà per primo il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata competizione e chi farà festa sul podio?Riflettori puntati su Nadia Battocletti, tra le grandi favorite sui 10 km: la Campionessa d’Europa dei 5.000 e 10.000 metri cercherà la stoccata anche su asfalto, con l’intento di conquistare un nuovo titolo europeo dopo quello nel cross a dicembre. La fuoriclasse trentina sarà affiancata da Sofiia Yaremchuk, Gaia Colli, Federica Del Buono, Valentina Gametto ed Elisa Palmero. Oasport.it - Atletica oggi in tv (13 aprile), Europei su strada 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara Leggi su Oasport.it domenica 13va in scena la seconda e ultima giornata deglidisu: dopo la disputa della mezza nella giornata di ieri, tra Bruxelles e Lovanio (Belgio) calerà il sipario sulla prima edizione di questa rassegna continentale. Si incomincerà alle ore 09.30 con le prove sui 10 km, mentre alle ore 10.15 scatterà la maratona. Chi scriverà per primo il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata competizione e chi farà festa sul podio?Riflettori puntati su Nadia Battocletti, tra le grandi favorite sui 10 km: la Campionessa d’Europa dei 5.000 e 10.000 metri cercherà la stoccata anche su asfalto, con l’intento di conquistare un nuovo titolo europeo dopo quello nel cross a dicembre. La fuoriclasse trentina sarà affiancata da Sofiia Yaremchuk, Gaia Colli, Federica Del Buono, Valentina Gametto ed Elisa Palmero.

