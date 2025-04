Ascani Una proposta di legge per disciplinare l’uso dell’IA in ambito elettorale

Repubblica.it - Ascani: “Una proposta di legge per disciplinare l’uso dell’IA in ambito elettorale” Leggi su Repubblica.it Sono sempre più frequenti video deepfake e notizie false generate con l’intelligenza artificiale: “Dobbiamo pretendere che le piattaforme siano chiamate alla loro responsabilità”, dice la promotrice, che è anche vicepresidente della Camera dei Deputati

