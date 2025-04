Angelica Iacovelli l’ingegnera che sviluppa algoritmi per curare

Repubblica.it - Angelica Iacovelli, l’ingegnera che sviluppa algoritmi per curare Leggi su Repubblica.it “Sono cresciuta in un contesto in cui la malattia era presente e non ho mai potuto avere il controllo su nulla. Oggi provo a cambiare il modo in cui affrontiamo i tumori” dice la 25enne pugliese esperta di modellizzazione matematica. Oggi lavora tra Milano e San Francisco

Potrebbe interessarti anche:

Angelica Iacovelli, l’ingegnera che sviluppa algoritmi per curare

“Sono cresciuta in un contesto in cui la malattia era presente e non ho mai potuto avere il controllo su nulla. Oggi provo a cambiare il modo in cui affrontiamo i tumori” dice la 25enne pugliese ...

Chi è Romano Bindi, l’ex di Angelica Montini e che Corona chiama “tortino”: il ‘rivale’ di Fedez

Corona rivelando chi sarebbe la donna che Fedez ha sempre amato, ovvero Angelica Montini, ha portato nel calderone anche il suo (ex?) fidanzato Romano Bindi, rinominato “tortino”. Bindi è estraneo ...

Chiara Ferragni e Fedez sono stati in vacanza con il padre di Angelica Montini? L’indiscrezione: “Pare che lui avesse invitato i Ferragnez in barca”

C’è un precedente di cui nessuno si era reso conto nel presunto (e chiacchieratissimo) triangolo amoroso tra Chiara Ferragni, Fedez e Angelica Montini? Così sembra, a giudicare dalla ricostruzione ...