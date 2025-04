Angelica Hicks è imparentata con i royal britannici la star dei social che ricrea gli abiti couture con scarti di tessuto nastro adesivo e sacchetti della pattumiera

Angelica Hicks spopola sui social con i suoi abiti do it yourself, copia/incolla di quelli couture ma realizzati con materiali di fortuna e molto humour. In rete, tra i creator digitali, è una regina. Del resto, la ragazza ha sangue blu Vanityfair.it - Angelica Hicks: è imparentata con i royal britannici la star dei social che ricrea gli abiti couture con scarti di tessuto, nastro adesivo e sacchetti della pattumiera Leggi su Vanityfair.it Nel suo appartamento riproduce (alla perfezione) i look da red carpet che vediamo indossati dalle celeb. Londinese trapiantata a Brooklyn,spopola suicon i suoido it yourself, copia/incolla di quellima realizzati con materiali di fortuna e molto humour. In rete, tra i creator digitali, è una regina. Del resto, la ragazza ha sangue blu

Potrebbe interessarti anche:

Angelica Amodei e la terribile malattia che l’ha colpita : la figlia di Rosanna Lambertucci si confessa

Chi è Romano Bindi - l’ex di Angelica Montini e che Corona chiama “tortino” : il ‘rivale’ di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono stati in vacanza con il padre di Angelica Montini? L’indiscrezione : “Pare che lui avesse invitato i Ferragnez in barca”

Secondo quanto riportato da repubblica.it: Angelica Hicks, la reginetta dei social che ricrea look di alta moda in versione fai-da-te - ha dei legami di parentela con la royal family britannica al punto da figurare, per quanto tra le ultime file, nella linea di successione al trono. Ma andiamo con ordine. Angelica Hicks è nata e ...