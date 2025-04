Anastasio presenta il suo concept album

Anastasio. Il rapper infatti porta in tour il suo 'Le macchine non possono pregare', un vero concept album in cui analizza il rapporto tra uomo e tecnologia e che prevede anche una graphic novel che sarà disponibile a maggio. Dopo la vittoria a X Factor nel 2018 e alla partecipazione a Sanremo nel 2020, è decisamente cresciuto. Di questo disco scrive che "è quello che ho sempre voluto fare, è l'album che sognavo da ragazzino".

