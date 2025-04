Aism una corsa in ricordo di Tony Golfarelli per l’inclusione sociale

Tony Golfarelli, venuto a mancare ad aprile dello scorso anno, torna nei cuori e nei pensieri dei forlimpopolesi, e non solo, con un evento sportivo dedicato a lui. 'Corri con Aism nel nome di Tony Golfarelli' si svolgerà il prossimo 27 aprile a Forlimpopoli, ed è organizzato dalla Uisp Comitato di Forlì-Cesena, con il patrocinio della Sezione Provinciale Aism, di cui Golfarelli è stato presidente, del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune artusiano. Sono due i percorsi proposti: una camminata ludico motoria di circa 4 km e la corsa non competitiva di circa 10 km con partenza alle 9,30 e arrivo in piazza Garibaldi. L'intero ricavato verrà devoluto alla Sezione Provinciale Aism per finanziare l'acquisto di strumenti e ausili per persone con sclerosi multipla. "Oltre alla finalità di beneficenza – spiegano gli organizzatori –, l'evento in programma ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale attraverso 'uno sport per tutti'.

