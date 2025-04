Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Bologna 2-0, Pasalic raddoppia al 21?

2-0Marcatori: 3? Retegui, 21?(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta;; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Pessina, Erlic, Casale, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: 6? HienEspulsi: –Note: –Il racconto in diretta30? – Mezz’ora di gioco al Gewiss, ilprova ad alzare ritmo e baricentro, ma la Dea controlla senza patemi26? –pericoloso! Sugli sviluppi di un corner, De Silvestri sul primo palo prolunga per Orsolini tenta il tap-in, murato dall’intervento di Zappacosta21? – GOOOL DELL’! Retegui tiene in vita un pallone sulla corsia di destra e crossa per il blitz vincente diche, tutto solo, insacca15? – Scollinato il primo quarto d’ora di gioco: ritmi alti e grande intensità al Gewiss10? – Risponde l’: cross di Zappacosta deviato, Lookman lo allunga verso Retegui, ma è provvidenziale la chiusura di Miranda7? – Brivido per la Dea! La punizione calciata da Miranda rimbalza dentro l’area di rigore e sfila a lato di poco 6? – Ammonito Hien: trattenuta ai danni di Nodye e giallo per il centrale svedese 3? – GOOOL DELL’! HA SEGNATO RETEGUI! Prima discesa di Bellanova e cross sul primo palo per il taglio di Retegui che insacca di prima intenzione superando Ravaglia.