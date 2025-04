LIVE Atalanta Bologna 2 0 la Dea torna a vincere in casa e si riprende il terzo posto

Atalanta-Bologna 2-0Marcatori: 3? Retegui, 21? PasalicAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (45? Toloi); Bellanova (81? Cuadrado), Ederson, De Roon, Zappacosta (85? Ruggeri); Pasalic; Retegui (81? Maldini), Lookman (81? Brescianini). All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Ruggeri, Sulemana, Samardzic.Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (71? Holm), Beukema, Lucumì (46? casale) (76? Erlic), Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (46? Cambiaghi), Fabbian (46? Dominguez), Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Pessina, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: 6? Hien, 34? Zappacosta, 60? Retegui, 65? Toloi, 92? MirandaEspulsi: –Note: 23.156 spettatori, incasso di € 555.028,81Il racconto in diretta96? – E’ finita al Gewiss Stadium! L’Atalanta batte 2-0 il Bologna e torna al terzo posto in classifica 92? – Ammonito Miranda: vistosta trattenuta ai danni di Cuadrado90? – Saranno sei i minuti di recupero prima del triplice fischio finale85? – Ultimo cambio nell’Atalanta: esce Zappacosta ed entra Ruggeri83? – Ci prova Freuler da fuori area, sulla respinta di Hien, ma il piazzato dello svizzero si spegne sopra la traversa81? – Triplo cambio nell’Atalanta: fuori Bellanova, Lookman e Retegui, entrano Cuadrado, Brescianini e Maldini76? – casale non ce la fa dopo la botta alla spalla: deve lasciare il campo, al suo posto entra Erlic75? – Siamo entrati nell’ultimo quarto d’ora di gioco: il Bologna spinge nel tentativo di riaprire la partita71? – Cambio nel Bologna: esce De Silvestri, entra l’ex Holm66? – Bologna vicino al gol! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, flipper tra Toloi e casale con la sfera che impatta sul difensore del Bologna e si spegne di pochissimo sopra la traversa65? – Ammonito Toloi: intervento in ritardo ai danni di Dominguez 60? – Ammonito Retegui: nervoso l’attaccante della Dea che viene ammonito59? – Tiro cross di Miranda, smanacciato dal sempre attento Carnesecchi58? – Sta crescendo il Bologna, trascinato dall’ottimo impatto di Dominguez57? – Riparte il Bologna con Ndoye, il cui cross viene bloccato da Carnesecchi, bravo poi ad opporsi in presa sull’ambizioso tentativo di Dominguez56? – Rischia Ravaglia! Il portiere del Bologna esce dalla sua area di rigore per anticipare Retegui e vince il duello aereo con il capocannoniere della Serie A, seppur con qualche brivido47? – Occasione Bologna! 