LIVE Atalanta Bologna 2 0 crescono i rossoblù ma la Dea regge l’urto

Atalanta-Bologna 2-0Marcatori: 3? Retegui, 21? PasalicAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (45? Toloi); Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì (46? Casale), Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (46? Cambiaghi), Fabbian (46? Dominguez), Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Pessina, Erlic, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: 6? Hien, 34? Zappacosta, 60? ReteguiEspulsi: –Note: 23.156 spettatori, incasso di € 555.028,81Il racconto in diretta 60? – Ammonito Retegui: nervoso l'attaccante della Dea che viene ammonito59? – Tiro cross di Miranda, smanacciato dal sempre attento Carnesecchi58? – Sta crescendo il Bologna, trascinato dall'ottimo impatto di Dominguez57? – Riparte il Bologna con Ndoye, il cui cross viene bloccato da Carnesecchi, bravo poi ad opporsi in presa sull'ambizioso tentativo di Dominguez56? – Rischia Ravaglia! Il portiere del Bologna esce dalla sua area di rigore per anticipare Retegui e vince il duello aereo con il capocannoniere della Serie A, seppur con qualche brivido47? – Occasione Bologna! Strepitosa giocata di Ndoye che libera Dominguez, la cui conclusione di potenza viene murata da Carnesecchi46? – Inizia il secondo tempo di Atalanta-Bologna46? – Italiano rivoluziona il Bologna all'intervallo, triplo cambio: fuori Lucumì, Fabbian e Orsolini, dentro Casale, Dominguez e Cambiaghi45'+4 – Finisce il primo tempo a Bergamo: Atalanta avanti 2-0 sul Bologna, decidono i gol di Retegui e Pasalic.

