LIVE Atalanta Bologna 1 0 Retegui la sblocca al 3

Atalanta-Bologna 1-0Marcatori: 3? ReteguiAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Pessina, Erlic, Casale, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: 6? HienEspulsi: –Note: –Il racconto in diretta 6? – Ammonito Hien: trattenuta ai danni di Nodye e giallo per il centrale svedese 3? – GOOOL DELL’Atalanta! HA SEGNATO Retegui! Prima discesa di Bellanova e cross sul primo palo per il taglio di Retegui che insacca di prima intenzione superando Ravaglia. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Bologna 1-0, Retegui la sblocca al 3? Leggi su Bergamonews.it 1-0Marcatori: 3?(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic;, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Pessina, Erlic, Casale, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: 6? HienEspulsi: –Note: –Il racconto in diretta 6? – Ammonito Hien: trattenuta ai danni di Nodye e giallo per il centrale svedese 3? – GOOOL DELL’! HA SEGNATO! Prima discesa di Bellanova e cross sul primo palo per il taglio diche insacca di prima intenzione superando Ravaglia.

