LIVE Atalanta Bologna 0 0 inizia la partita

Atalanta-Bologna 0-0Marcatori: –Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Pobega, Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Erlic, Casale, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Il racconto in diretta11:45 – Stadio sold out che inizia a riempirsi e squadre in campo per il riscaldamento!Le scelte del Bologna – Partono fuori punti fermi dei rossoblù come Castro e Odgaard, a centrocampo Aebischer al posto del capitano Ferguson, infortunato. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Bologna 0-0, inizia la partita Leggi su Bergamonews.it 0-0Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic.(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Pobega, Ndoye; Dallinga. All. ItalianoA disp. Bagnolini, Erlic, Casale, Holm, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Odgaard, Castro, Cambiaghi, Dominguez, PedrolaArbitro: MarianiAmmoniti: –Espulsi: –Note: –Il racconto in diretta11:45 – Stadio sold out chea riempirsi e squadre in campo per il riscaldamento!Le scelte del– Partono fuori punti fermi dei rossoblù come Castro e Odgaard, a centrocampo Aebischer al posto del capitano Ferguson, infortunato.

