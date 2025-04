Internews24.com - Zalewski a Inter TV: «Felice per l’esordio dal 1?. Non possiamo permetterci altri passi falsi»

di Redazioneraggiunto dai microfoni di Inter TV ha parlato nel pre partita di Inter Cagliari. Le parole del giocatore nerazzurroNel pre partita di Inter Cagliari,ai microfoni di Inter TV ha analizzato il match del sabato pomeriggio valevole per il 32esimo turno di Serie A. Di seguito le parole del giocatore nerazzurro.PAROLE – «Sappiamo che il Cagliari ha come fase difensiva uno dei suoi punti forti, siamo qui per portare a casa i tre punti perché nondopo l’errore di Parma. Nell’ultimo periodo siamo stati un po’ contati, anche io ero fuori per un infortunio. Ora abbiamo allungato un po’ il numero di giocatori in rosa e speriamo di riuscire ad aiutare la squadra in queste partite che ci aspettano».PENSIERI SUL? – «Sicuramente è un’emozione unica, ho giocato spesso in questo stadio anche da avversario, si respira sempre una bella atmosfera e sono molto contento».