Zaia Impiantato il primo cuore artificiale in Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’impianto delin, avvenuto a Verona, rappresenta un momento storico per la nostra sanità. È il quarto intervento del genere in Italia, ma ilin Italia in un policlinico universitario. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che dimostra, ancora una volta, come la nostra Regione sia ai vertici nazionali e internazionali nella chirurgia cardiovascolare, nella ricerca clinica e nell’innovazione tecnologica. Ringrazio con profonda gratitudine tutto il team multidisciplinare che ha reso possibile questo risultato: chirurghi, anestesisti, perfusionisti, infermieri, tecnici, ricercatori, la direzione ospedaliera. È l’impego quotidiano di professionisti come loro che alimenta l’eccellenza del nostro sistema sanitario”.Lo dichiara il Presidente della Regione del, Luca, commentando l’intervento eseguito presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, diretta dal professor Giovanni Battista Luciani, che ha coordinato un’équipe d’altissima specializzazione nell’impianto di untotale su un paziente di 50 anni con scompenso biventricolare avanzato, non candidabile a trapianto.