Yulia Bruschi è incinta? Spunta il gossip bomba | la visita con Giglio

Yulia Bruschi è incinta? Spunta un’indiscrezione che riguarda l’ex gieffina e il suo fidanzato Luca Giglioli. Dopo il Grande Fratello, i due sono riusciti a recuperare il tempo perduto e a ritrovare la serenità insieme. Molti telespettatori si aspettavano che questa relazione non sarebbe durata fuori dalla Casa. Il motivo? Lei ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche su consiglio degli autori, per affrontare una causa che la vede accusata dal suo ex fidanzato. Quest’ultimo le ha anche fatto visita nella Casa. Dopo la sua uscita, sono nati vari gossip su un loro presunto riavvicinamento, ma Giglio è sempre rimasto fermo nella sua posizione.Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio: il gossip sulla gravidanzaLeggi anche: Shaila e Lorenzo, ritorno di fiamma? Le parole di lui accendono i fanYulia Bruschi e Giglio dopo il GF si stanno godendo la loro relazione, come dimostrano le foto e i video che condividono sui loro profili social. Latuafonte.com - Yulia Bruschi è incinta? Spunta il gossip bomba: la visita con Giglio Leggi su Latuafonte.com un’indiscrezione che riguarda l’ex gieffina e il suo fidanzato Lucali. Dopo il Grande Fratello, i due sono riusciti a recuperare il tempo perduto e a ritrovare la serenità insieme. Molti telespettatori si aspettavano che questa relazione non sarebbe durata fuori dalla Casa. Il motivo? Lei ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche su consiglio degli autori, per affrontare una causa che la vede accusata dal suo ex fidanzato. Quest’ultimo le ha anche fattonella Casa. Dopo la sua uscita, sono nati varisu un loro presunto riavvicinamento, maè sempre rimasto fermo nella sua posizione.Grande Fratello,: ilsulla gravidanzaLeggi anche: Shaila e Lorenzo, ritorno di fiamma? Le parole di lui accendono i fandopo il GF si stanno godendo la loro relazione, come dimostrano le foto e i video che condividono sui loro profili social.

Potrebbe interessarti anche:

Salerno - 22enne va in ospedale pensando a un’indigestione ma è incinta e partorisce

Una ventenne di Tramonti (Salerno) si è recata al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello per un forte dolore addominale, pensando fosse un’indigestione. Tuttavia, la giovane non sapeva di ...

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo : “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza”

La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza ...

Grande Fratello - Yulia Bruschi rompe il silenzio sui social dopo la finale del reality show : ecco cosa ha rivelato

A pochi giorni dalla finale, l'ex gieffina Yulia Bruschi ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello: "È stato un percorso ...

Il fidanzato di Yulia si presenta al Grande Fratello, svelato l’accordo segreto. Yulia Bruschi è incinta? Spunta il gossip bomba: la visita con Giglio. Yulia Bruschi, spunta una incredibile indiscrezione: ecco perché sarebbe uscita dal GF. Grande Fratello: Yulia Naomi Bruschi è incinta? Lei fa chiarezza. Yulia Bruschi, chi è la fidanzata di Luca Giglioli/ Dopo il Grande Fratello, spunta l'ipotesi gravidanza. Grande Fratello, Giglio e Yulia già si conoscevano: spunta un clamoroso retroscena. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da ilsussidiario.net:) Yulia Bruschi parla dopo il GF: spunta il lungo post sui social e la confessione/ “Adesso posso dirvelo” - Anche Yulia Bruschi parla dopo il Grande Fratello: il lungo post di ringraziamento ai fan e le rivelazioni dopo il reality di Canale 5.

(Come si legge su novella2000.it:) Yulia Bruschi e Giglio hanno già litigato? Spunta una segnalazione - Ieri sera Giglio è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande Fratello, a un passo dalla finale, e in queste ore ha ritrovato Yulia Bruschi ... fa in rete è spuntata una segnalazione ...

(Lo segnala anticipazionitv.it:) Grande Fratello: Yulia Bruschi svela la verità sul mancato ripescaggio - Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality durante un’intervista a Radio Radio, ospite del programma Non Succederà Più. La modella ha ...