WWE | Sin City Street Fight la faida tra Drew McIntyre e Damian Priest si fa ancora più intensa

Damian Priest e Drew McIntyre si scontrano ormai da diverse settimane e il loro match è stato ufficialmente annunciato per WrestleMania. Tuttavia, questa settimana ci sono stati importanti sviluppi.Durante SmackDown è stato annunciato che Drew e Damian si affronteranno in un Sin City Street Fight. Ma non è stata l’unica grande notizia riguardante questo incontro. Qualche settimana fa, Damian Priest ha avuto la meglio su Drew McIntyre, causandogli un infortunio all’occhio che lo ha costretto a indossare una benda per diverse settimane, ma questa settimana le cose sono cambiate.Damian Priest vs Drew McIntyre: La battaglia è ufficialmente iniziataEra stato annunciato un faccia a faccia tra Drew McIntyre e Damian Priest questa settimana a SmackDown, ma le cose sono andate diversamente. Zonawrestling.net - WWE: Sin City Street Fight, la faida tra Drew McIntyre e Damian Priest si fa ancora più intensa Leggi su Zonawrestling.net WrestleMania 41 si avvicina e la tensione è alle stelle. Durante l’episodio di SmackDown della scorsa notte, c’è stato un importante aggiornamento su uno dei match in programma.si scontrano ormai da diverse settimane e il loro match è stato ufficialmente annunciato per WrestleMania. Tuttavia, questa settimana ci sono stati importanti sviluppi.Durante SmackDown è stato annunciato chesi affronteranno in un Sin. Ma non è stata l’unica grande notizia riguardante questo incontro. Qualche settimana fa,ha avuto la meglio su, causandogli un infortunio all’occhio che lo ha costretto a indossare una benda per diverse settimane, ma questa settimana le cose sono cambiate.vs: La battaglia è ufficialmente iniziataEra stato annunciato un faccia a faccia traquesta settimana a SmackDown, ma le cose sono andate diversamente.

