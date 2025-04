Vittoria pesantissima del Venezia salvezza a -2 con * | Monza KO!

Venezia regola il Monza nella ripresa e vince 1-0 al Penzo. Successo pesantissimo in ottica salvezza, tutto adesso in bilico. Brianzoli sempre più verso la Serie B.Vittoria pesantissima – Al Penzo di Venezia va in scena la prima partita del sabato di Serie A ed è uno scontro salvezza tra Venezia e Monza. Entrambe sono obbligate alla Vittoria, soprattutto la squadra lagunare che può ancora giocarsi delle chance per rimanere in categoria. Per la squadra di Alessandro Nesta, invece, la matematica è praticamente ad un passo. Nel primo tempo, partita tiratissima tant’è che si chiude con una statistica significativa: con 23 falli complessivi diventa la partita con il primo tempo più falloso dell’intero campionato. Per il Monza anche una brutta tegola, visto l’infortunio dell’ex Inter Keita, uscito per un problema al retto femorale. Inter-news.it - Vittoria pesantissima del Venezia, salvezza a -2 (con *): Monza KO! Leggi su Inter-news.it Ilregola ilnella ripresa e vince 1-0 al Penzo. Successo pesantissimo in ottica, tutto adesso in bilico. Brianzoli sempre più verso la Serie B.– Al Penzo diva in scena la prima partita del sabato di Serie A ed è uno scontrotra. Entrambe sono obbligate alla, soprattutto la squadra lagunare che può ancora giocarsi delle chance per rimanere in categoria. Per la squadra di Alessandro Nesta, invece, la matematica è praticamente ad un passo. Nel primo tempo, partita tiratissima tant’è che si chiude con una statistica significativa: con 23 falli complessivi diventa la partita con il primo tempo più falloso dell’intero campionato. Per ilanche una brutta tegola, visto l’infortunio dell’ex Inter Keita, uscito per un problema al retto femorale.

